Минск, 2 марта, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Вашингтон вместо того, чтобы приложить усилия по снижению градуса напряжённости ситуации, наоборот, своими действиями нагнетает её. Об этом 2 марта заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя решение США приостановить работу дипмиссии в Минске.

Флаг Белоруссии

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«В логику никому не нужного сейчас нагнетания укладывается и решение американской стороны о приостановке работы посольства США в Минске», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Он подчеркнул, что на фоне заявлений о «необходимости деэскалации и поддержания открытыми каналов для диалога на деле эти каналы закрываются», пишет агентство БелТА. По словам Глаза, это «ещё более затруднит любую коммуникацию, в том числе и по практическим вопросам, включая тематику безопасности в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Соединённые Штаты приостановили работу своего посольства в Минске. Как пояснили в Госдепартаменте США, такие меры были приняты из соображений безопасности на фоне ситуации на Украине.

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Белорусский президент Александр Лукашенко отметил, что США являются единственным выгодополучателем от ситуации вокруг Украины. По его словам, они стараются убрать конкурентов в лице России и Китая.