Лондон, , 15:44 — REGNUM Британская поп-исполнительница Дуа Липа столкнулась с судебным иском от регги-группы Artikal Sound System из Флориды, которые утверждают, что ее хит-сингл 2020 года Levitating является плагиатом их песни 2017 года Live Your Life. Об этом 2 марта рассказал портал NME.

Как сообщает источник, иск, поданный в федеральный суд Лос-Анджелеса, обвиняет Липу и ее лейбл Warner в нарушении авторских прав. Сообщается, что группа требует прибыль, полученную от Levitating, плюс возмещение убытков.

Несмотря на то, что иск содержит мало подробностей о том, как и почему она скопировала их трек, в нем говорится, что песни настолько похожи, что «маловероятно, что Levitating была создана независимо».

