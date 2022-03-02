Орел, 2 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Конкурс на завершение реконструкции Красного моста в Орле вновь провалился, уже в третий раз. Это следует из аукционной документации, размещённой на сайте госзакупок.

Orel-adm.ru Красный мост. Орёл

Начальная цена контракта была заявлена в сумме 1,625 млрд рублей. Срок подачи заявок истёк 28 февраля.

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям. (п. 1 и п. 4 ч. 1 ст. 52 Закона № 44-ФЗ)», — говорится в документации.

Как сообщало ИА REGNUM, контракт на реконструкцию Красного моста в Орле был заключен в 2020 году с подрядчиком из Белгорода «Ремспецмост», сроком завершения работ назывался ноябрь 2022 года, однако контракт был расторгнут. В марте 2021 года было возбуждено уголовное дело о хищении более 179 млн рублей, выделенных на реконструкцию Красного моста. В январе 2022 года в рамках расследования уголовных дел обыски прошли у советника губернатора Орловской области по информационной политике Сергея Лежнева.