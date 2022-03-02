Ереван, 2 марта, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Депутаты парламента Армении от оппозиционных фракций «Армения» и «Честь имею» бойкотировали процедуру выборов президента республики, назначенную на 2 марта. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Photolure Зал пленарных заседаний парламента Армении

Сообщается, что оппозиционные депутаты покинули зал заседаний ред началом обсуждений кандидата в президенты. Правящая партия «Гражданский договор» на этот пост предложила министра высокотехнологичной промышленности республики Ваагна Хачатряна. В оппозиции отказались выдвигать своего кандидата.

Президент будет избираться голосованием депутатов. У правящей партии достаточно голосов для этого.

«Нам нужны мудрость, стабильность, единство и доверие», — выступил перед депутатами Хачатрян.

Он также заявил, что Армении нужно преодолеть «страхи» и подружиться со всеми соседними государствами.

Напомним, предыдущий президент Армении Армен Саркисян в январе объявил, что уходит в отставку. В партии «Гражданский договор» выдвинули кандидатом на пост главы республики министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатряна. В оппозиции заявили, что этот кандидат не может быть беспристрастным, что противоречит конституции республики.