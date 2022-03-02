Москва, 2 марта, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Сегодня, 2 марта, по состоянию на 15:20 по мск котировки майского фьючерса на нефть марки Brent взлетают на 5,1%, до $110,42 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Рост по широкому спектру сырьевых активов продолжается — новые максимумы устанавливает не только нефть, но и алюминий и зерно. Лишь золото и серебро в небольшом минусе, но тут дело, видимо в наличии более динамично растущих активов.

Объявление о выбросе США и их союзниками на рынок дополнительных 60 млн баррелей из их резервов не произвело на нефтебыков должного впечатления. Военные риски и опасения снижения экспорта из России производят на них гораздо большее впечатление.

В то же время цены на спотовый газ в Европе продолжают стремительно подниматься, вернувшись в зону выше 2000 долларов за тысячу кубометров. Это также подогревает спрос на нефть.

Сегодняшнее заседание ОПЕК+, впрочем, может несколько охладить рынок, если участники решат нарастить квоты быстрее, чем планировалось ранее.

Но влияние такого решения будет лишь краткосрочным — цены вырвались на оперативный простор и теперь будут тянуться к прошлому историческому максимуму в районе $150 за баррель», — считает эксперт.

Читайте также: Нефть ставит новые рекорды выше $113 за баррель