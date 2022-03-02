Москва, , 15:41 — REGNUM В данный момент пока нельзя сказать, какими будут отношения между Россией и НАТО, и ясно только одно — они уже никогда не будут прежними. Об этом 2 марта заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Грушко Council.gov.ru

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«Мне трудно сказать, как они изменятся. Понятно, что они не могут быть старыми», — сказал он.

Также замглавы МИД добавил, что все, чем альянс занимался после окончания холодной войны, закончилось катастрофой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в России будет запущен четвёртый этап амнистии капиталов, отличающийся от предыдущих своими масштабами.