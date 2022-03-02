Самара, , 15:45 — REGNUM Бывшую сотрудницу службы судебных приставов обвинили в служебном подлоге в Самарской области. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, в прошлом году обвиняемая занимала должность судебного пристава-исполнителя, в информационной системе внесла недостоверные сведения в исполнительное производство в части личных данных должницы, а также в акт о выходе по месту жительства последней для обнаружения имущества, на которое может быть наложено взыскание.

Эти действия фигурантки уголовного дела послужили основанием для окончания исполнительного производства в нарушение действующего законодательства России и неисполнения судебного акта.

«Сумма взыскания по указанному исполнительному производству составляла более 1 миллиона 300 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога и злоупотребления должностными полномочиями. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.