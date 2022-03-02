Оренбург, 25 ноября, 2019, 08:52 — ИА Регнум. В Оренбурге областной суд рассмотрел апелляционную жалобу председателя комитета по строительству, транспорту, дорожному и коммунальному хозяйству администрации Новотроицка Андрея Сластенина и его адвоката по поводу меры пресечения и оставил в силе постановление суда первой инстанции. Чиновник проведет под стражей два месяца, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском областном суде.

Напомним, Андрея Сластенина подозревают во взяточничестве. Суд Орска удовлетворил ходатайство силовиков и отправил чиновника в СИЗО до 5 января 20 202 года.

Стоит отметить, ранее в СИЗО был отправлен первый замглавы мэра Новотроицка Артем Липатов, который также подозревается во взяточничестве. По данным СМИ, общая сумма взяток составила 3,5 млн рублей, часть денег обнаружена якобы у Сластетнина. Вознаграждение чиновники получили якобы от подрядчиков, с которыми заключались муниципальные котракты.