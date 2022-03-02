Москва, 2 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Министерство спорта РФ готовит план по оспариванию решений об отстранении российских спортсменов от соревнований. Об этом 2 марта сообщил заместитель министра спорта РФ Андрей Фёдоров на заседании Совета Федерации.

Us.makemefeed.com Спортивный арбитражный суд (CAS)

«Мы сейчас готовим план, связанный с оспариванием решений международных федераций по отстранению российских спортсменов от соревнований», — сказал Фёдоров.

Он отметил, что Минспорт организовал тесную работу с Олимпийским комитетом России (ОКР) по подготовке такого плана.

Фёдоров сообщил, что прорабатывается вопрос о компенсации в связи с отменой международных соревнований в России, а также ведётся подготовка для обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Напомним, в странах Запада русофобская истерия вспыхнула с новой силой после начала специальной военной операции России. В частности, российские спортсмены и спортивные команды исключаются из международных турниров, либо допускаются в нейтральном статусе.