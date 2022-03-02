Рим, 2 марта, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Визовый центр Италии в России с 1 марта начал приём документов на оформление туристических виз. Об этом в вазовом центре сообщили ТАСС.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

«Сообщаем вам, что с 1 марта 2022 года возобновляется приём документов на оформление туристических виз в Италию. Приём документов осуществляется по предварительной записи», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что Евросоюз должен продолжать добиваться «изоляции России с помощью всё более суровых санкций».

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