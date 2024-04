Нью-Йорк, США, 2 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Американский джазовый коллектив Ezra Collective вернулся со своим первым релизом в текущем году под названием May The Funk Be With You. Об этом 2 марта сообщил портал The Line Of Best Fit.

May The Funk Be With You следует за декабрьской совместной работой Ezra Collective с хип-хоп-исполнителем Novelist More Than A Hustler и является их первым новым материалом в 2022 году.

Лидер группы Феми Колеосо рассказал о релизе: «Одним из благословений в бурю изоляции была возможность устраивать джем-сейшены в студии. Никакой темы, никакой подготовки, никакого плана — просто позвольте фанку произойти органично. Магия импровизации и спонтанности всегда будет частью Ezra Collective, и May The Funk Be With You прекрасно это отражает».