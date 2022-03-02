Москва, , 15:33 — REGNUM Несмотря на то, что конкретное решение «Северстали» о прекращении экспорта стали в Европу связано санкциями непосредственно против владельца холдинга, так или иначе поставки стали на этом направлении сильно сократились бы, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

«Во-первых, значительная часть поставляемой стали возвращалась затем в Россию в виде готовых изделий — автомобилей, бытовой техники, стройматериалов, оборудования и т. д.

Ввиду вводимых сейчас ограничений производство этих видов продукции в Европе, видимо, существенно сократится.

Вторая причина — рост стоимости энергоносителей и электричества в Европе. Для превращения стали в готовые изделия требуется много электроэнергии.

В свете того, как сейчас на фоне санкций растут цены на газ, уголь и нефть, для многих европейских производителей себестоимость продукции существенно возрастет.

Часть производств закроются, часть сократят выпуск. Соответственно, стали тоже потребуется меньше», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, российская компания «Северсталь» под руководством Алексея Мордашова, попавшим в санкционный список ЕС, полностью прекратила экспорт продукции в страны ЕС.

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