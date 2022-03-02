Минск, 2 марта, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Располагаемые ресурсы в расчёте на домашнее хозяйство в IV квартале 2021 года составили 1653,4 белорусского рубля в месяц ($636 в эквиваленте), в том числе в городах и посёлках городского типа — 1737,6 бел.руб., в сельских населённых пунктах — 1379,6 бел.руб. Об этом сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии по итогам выборочного обследования домохозяйств.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусские рубли

Располагаемыми ресурсами считаются денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведённых в личном подсобном хозяйстве — за вычетом материальных затрат на их производство и (или) поступивших из других источников без оплаты, а также стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

«Денежные расходы в расчете на домашнее хозяйство составили 1573,9 рубля в месяц, из которых 1159,4 рубля (73,7%) приходится на потребительские расходы, — констатируют в статкомитете. — В структуре потребительских расходов домашних хозяйств доля расходов на питание составила 39,0%, на покупку непродовольственных товаров — 35,0%, на оплату услуг — 23,7%».

Потребительскими расходами считаются расходы домашних хозяйств на питание (включая общепит), покупку алкоголя и табачных изделий, непродовольственных товаров и оплату услуг. В состав таких расходов не включаются налоги, материальная помощь и другие расходы, не связанные с потреблением, а также все расходы, связанные с производством сельскохозяйственной продукции в личном подсобном хозяйстве и накоплением (банковские вклады, покупка недвижимости, иностранной валюты и так далее).