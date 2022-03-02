Ярославль, 2 марта, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Четыреста ярославцев обратились в травмпункт больницы имени Соловьёва из-за падения на льду за последнюю неделю. Об этом сообщили в группе больницы «Скорой помощи» имени Н.В. Соловьёва во «ВКонтакте».

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"813 пострадавших обратились в травмпункт больницы имени Соловьева и практически половина из них те, кто получил травму, поскользнувшись на льду. Эта печальная статистика только за последнюю неделю», — сообщили в больнице.

Медики отметили, что количество пострадавших от падения на льду с начала января значительно выросло.