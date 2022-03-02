Таллин, , 15:28 — REGNUM Производители и посредники от удаления российской продукции с полок эстонских магазинов в рамках санкций Евросоюза за операцию на Украине не пострадают, так как они свои деньги уже получили.

Зарплата в Эстонии Maaleht.delfi.ee

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Об этом сообщило эстонское издание Tartu Postimees. Также отмечается, что это также не особо скажется на торговых сетях, поскольку российские и белорусские товары составляют около одного процента от общего ассортимента. Это значит, что жителям Эстонии не следует беспокоиться, что исчезновение российских товаров существенно ухудшит выбор, уверяет издание.

Наряду с другими эстонскими предприятиями торговли в понедельник, 28 февраля 2022 года, российскую и белорусскую продукцию с полок убрали и в тартуских магазинах сетей Maksimarket и Coop. В Coop убранные с полок продукты перевезут на центральный склад, после чего подумают, кому и что можно было бы пожертвовать.