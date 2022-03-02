Москва, 2 марта, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Понятно, что наличная валюта сейчас востребована российскими банками, к которым в панике начинают обращаться клиенты, спешащие обналичить свои валютные и рублевые накопления, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

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«Мера по запрету вывоза валюты из России, видимо, должна снизить риск дефицита валюты, хотя обналичивать и покупать валюту гражданам это не помешает.

Не помешает это и тем, кто стремится вывезти из страны нелегальные средства. Они могут для этого воспользоваться криптовалютой в «горячих» или «холодных» кошельках.

Также маловероятно, что таможенники станут повально обыскивать всех выезжающих из страны, а как показывает практика, даже просто в карманах, не прибегая к специальным хранилищам, можно вывести крупные суммы.

Но, видимо, данная мера принята по старой памяти — раньше требовалось декларировать наличную валюту в сумме более 10 тысяч на человека, но реальных нарушителей этого требования задерживали крайне редко», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин подписал указ о запрете на вывоз из страны валюты в размере, превышающем $10 тысяч.

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