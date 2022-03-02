Берлин, 2 марта, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Канал для продолжения диалога между Россией и Германией сохранен. Об этом 2 марта заявила на брифинге представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

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«Мы должны принимать ситуацию такой, какая она есть», — сказала она.

Также Хофман исключила предположение о том, что канал для общения между Москвой и Берлина «вообще не поддерживается», говоря о возможности такого диалога.

«Французский президент (Эммануэль Макрон) провел телефонный разговор с (президентом России Владимиром) Путиным и заявил, что это будет продолжаться. Так что есть каналы для диалога», — добавила представитель правительства ФРГ, уточнив, что власти страны и далее будут прилагать к этому дипломатические усилия.

При этом Хофман отметила, что Берлин готов в сложившейся ситуации к любому варианту развития событий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия готова к возможному прекращению поставок газа из России.