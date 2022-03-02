Берлин, , 15:24 — REGNUM Германское правительство приветствует решение Турции не пропускать военные корабли России через проливы Босфор и Дарданеллы. Об этом 2 марта на брифинге заявила представитель правительства ФРГ Кристиане Хофман.

Бундестаг. Берлин

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«Правительство ФРГ приветствует то, что российские военные корабли там не получают пока разрешения на проход», — цитирует ТАСС Хофман.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля Турция известила другие страны о том, что в данный момент приостановит пропуск военных кораблей через Черноморские проливы. Как пояснил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, эти меры будут осуществляться в рамках Конвенции Монтрё.

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Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция намерена использовать полномочия Конвенции Монтрё для предотвращения эскалации «российско-украинского кризиса». Он добавил, что турецкая сторона не хочет поворачиваться спиной ни к России, ни к Украине.

Напомним, одним из пунктов Конвенции Монтрё является право Турции разрешать или запрещать проход через проливы военных судов, если Анкара посчитает, что ей грозит война.

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