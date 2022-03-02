Тверь, 2 марта, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Строительство Северного обхода города Твери планируется начать в 2022 году, сдать объект должны до конца 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Тверской области по итогам совещания губернатора Игоря Рудени и председателя правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслава Петушенко.

Трасса

«Сдача объекта запланирована на конец 2023 года, поэтому необходимо работать на опережение», — подчеркнул Игорь Руденя.

На данный момент проектирование Северного обхода завершено, получено положительное заключение Госэкспертизы. Проект предусматривает строительство четырёхполосной дороги с транспортными развязками на Бежецк и Кимры, 28 искусственными сооружениями, мостом через реку Волгу, площадками отдыха, другими объектами.

Северный обход станет фактическим завершением формирования федеральной трассы М-11 «Нева», позволит напрямую, без пересечений с другими трассами в одном уровне, соединить Москву и Санкт-Петербург. Время в пути между столицами сократится до пяти часов. Прогнозная интенсивность движения на участке — около 21 тыс. автомобилей в сутки.

Реализация проекта, отметил губернатор, создаст дополнительные возможности для развития инфраструктурных проектов в Твери, агропромышленного комплекса и жилищного строительства на территориях Бежецкого, Калининского, Кимрского, Рамешковского районов, а также обеспечит устойчивое автомобильное сообщение через северо-восточные территории Тверской области до городов Вологда, Ярославль и Дубна.