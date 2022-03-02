Самара, , 15:25 — REGNUM Женщину обвинили в убийстве трехлетней дочери в Самаре. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Балконы. Недвижимость Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По версии следствия, летом прошлого года обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершила противоправное действие в отношении девочки 2018 года рождения, в результате ребенок погиб.

В материалах дела указано, что фигурантка уголовного дела оставляла дочь одну в закрытой квартире на длительный промежуток времени, не обеспечив при этом надлежащим питанием.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что 2 марта 2022 года в Самарском областном суде началось рассмотрение данного уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жительницу Самарской области обвинили в убийстве малолетнего ребенка.