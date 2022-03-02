Нью-Йорк, США, , 15:22 — REGNUM России и Украине необходимо срочно начать диалог друг с другом. Об этом 2 марта заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на внеочередной сессии Совета ООН по правам человека.

Джейхун Байрамов Musafir~azwiki

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«Наши обсуждения проходят на фоне серьёзного ухудшения ситуации на Украине и вокруг неё, в период, когда растёт напряжённость в международных отношениях», — сказал Байрамов.

Он отметил, что на Украине начинается гуманитарный кризис. В связи с этим Азербайджан направил туда лекарства, медицинское оборудование и другие средства первой необходимости.

Байрамов подчеркнул важность того, чтобы переговоры начались как можно раньше.

Стоит отметить, второй раунд российско-украинских переговоров назначен на 2 марта. Время их начала несколько раз переносили из-за неготовности Киева. Потом советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что переговоры должны состояться в этот же день, но вечером.