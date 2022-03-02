Москва, 2 марта, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В России будет запущен четвёртый этап амнистии капиталов, отличающийся от предыдущих своими масштабами. Об этом 2 марта заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

«Будет запущен новый этап амнистии капиталов. Он станет четвёртым по счёту и ещё более масштабным по условиям, чем предыдущие. К параметрам, которые применялись во время третьего этапа, добавится возможность декларирования наличных денежных средств», — сказал Мишустин.

Кроме того, термин «ценные бумаги» будет изменён на определение «финансовые активы», что позволит «легализовать не только акции или облигации, но и, например, производные финансовые инструменты». Он пояснил, что речь идёт о фьючерсных контрактах, опционных и других.