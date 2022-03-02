Москва, , 15:21 — REGNUM Взаимные запреты на полеты являются наиболее очевидным, но не самым существенным риском для тех, кто собирается посещать страны. В конце концов, перелет можно совершить авиакомпанией третьей страны, которая может летать и над Россией, и над санкционным государством, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Турист TheDigitalWay

«Но проблема в том, что политическая обстановка остается неустойчивой, и в любой момент может ухудшиться. И если, например, банк, картой которого вы пользуетесь, в настоящий момент не под санкциями, то завтра может под них попасть.

Или сложности возникнут у банка, через который оплачивается ваш тур или проживание, у страховой компании. Или страна разорвет дипотношения с Россией и вы окажетесь без консульской поддержки в ситуации, когда она будет нужна.

Есть также риски, что кто-то из местных жителей, подверженных пропаганде, поведет себя по отношению к российским туристам агрессивно.

Есть также риски агрессивных действий со стороны украинских мигрантов в этих странах, а сейчас их количество в Европе сильно возрастет.

Ну и, наконец, не очень-то разумно везти свои деньги в те страны, которые стремятся ухудшить экономическую ситуацию в вашей стране», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм рекомендует российским гражданам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции против России.

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