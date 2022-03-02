Москва, , 15:37 — REGNUM На территории России нет даже признака дефицита автомобилей. Об этом 2 марта заявил бренд-директор официального дилера одной из автомобильных марок Алексей Кирдяшов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Changan Uni-V «Китайские автомобили»

По его словам, сейчас легко можно приобрести транспортное средство. Причём как и раньше для клиента доступны различные способы оплаты.

«Нет никаких проблем с наличием автомобилей на складах. Нет проблем с тем, что вы можете приобрести на сегодняшний момент. Вы можете приобрести его наличными, безналичными, в кредит — но там ставки стали другими. А автомобили есть, и их вам с удовольствием продадут», — сказал Кирдяшов.