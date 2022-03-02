Бишкек, , 15:20 — REGNUM Представители фармацевтических фирм Киргизии опасаются, что из-за сложившейся кризисной ситуации на Украине могут возникнуть перебои с поставками лекарств в страну. Об этом стало известно в ходе совещания в Минздраве республики.

Лекарства katicaj

Глава Фармацевтического союза Киргизии Эрнис Асанов отметил, что республика импортирует медицинские препараты из более чем 30 стран, при этом 60% поставок идут из России и с Украины.

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«Из-за сложившейся ситуации между двумя странами, все размещенные заказы на Украине аннулированы, и возможность возобновления поставок остается под вопросом. А российские производители в связи с нестабильностью курса рубля приостановили отгрузки товаров на неопределенное время», — пояснил он.

Также Асанов поведал об опасениях, касающихся того, что в связи с «санкциями» многие европейские производители могут прекратить поставки лекарств и изделий медназначения в Россию, что неизбежно приведет к прекращению экспорта российскими производителями, и их переориентации на покрытие потребностей своего внутреннего рынка.

Пользуясь случаем, представители фармбизнеса Киргизии предложили приостановить действие проекта по регулированию цен до стабилизации мирового фармацевтического рынка с последующим пересмотром исходя из реальных цен.

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