Берлин, , 15:24 — REGNUM Сведений о том, что Россия не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам энергоносителей в Германию, у германского министерства экономики и защиты климата нет. Об этом представитель ведомства сообщил 2 марта в ходе брифинга.

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«У нас на данный момент нет сведений о том, что Россия не выполняет свои обязательства по поставкам энергоносителей, сырья», — сказал он.

На аукционе 2 марта компания «Газпром» забронировала часть мощностей прокачки газа через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» на 2 марта и ночь 3 марта. Таковы данные платформы GSA Platform.

На торгах предлагался объём 3,7 млн кубометров в час. Около 21,4% мощностей оказались востребованы на период с 15:00 2 марта до 08:00 мск 3 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Газпроме заявили о заполнении европейских подземных хранилищ газом на 29,5%. Весь газ, поступивший туда летом, уже отобран.

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