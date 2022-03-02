Брюссель, , 15:18 — REGNUM Европейский союз принял очередные антироссийские санкции и отключил от международной системы платежей SWIFT семь российских банков. Об этом говорится в документе, опубликованном 2 марта в Официальном журнале ЕС.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В список вошли ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.

Также ЕС запретил «поставлять, передавать или экспортировать» банкноты евро, за рядом исключений.