ЕС отключит семь российских банков от SWIFT
Брюссель, 2 марта, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Европейский союз принял очередные антироссийские санкции и отключил от международной системы платежей SWIFT семь российских банков. Об этом говорится в документе, опубликованном 2 марта в Официальном журнале ЕС.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Евросоюз
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В список вошли ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
Также ЕС запретил «поставлять, передавать или экспортировать» банкноты евро, за рядом исключений.