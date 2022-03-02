Нальчик, , 15:17 — REGNUM Сегодня, 2 марта, состоялись похороны военнослужащих — жителей Кабардино-Балкарии, погибших при исполнении служебного долга в ходе спецоперации по защите жителей Донбасса, в том числе граждан Российской Федерации. Глава КБР Казбек Коков принял участие в траурных мероприятиях, выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, отдавших свои жизни ради обеспечения безопасности своей страны, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Кабардино-Балкарская Республика Пресс-служба Главы Кабардино-Балкарской Республики

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Выразить соболезнования и отдать дань памяти погибших военнослужащих пришли представители парламента и правительства республики, ветеранских организаций, военных подразделений и правоохранительных органов, общественность.

Глава республики лично выразил соболезнования семьям подполковника полиции Аслана Сафарбиевича Кештова из селения Кенже, старшего лейтенанта полиции Рената Руслановича Калажокова из селения Баксаненок, старшего сержанта полиции Альберта Руслановича Гехова из Нальчика.

Завтра, 3 марта, состоятся похороны майора полиции Ратмира Хабаловича Кудаева из селения Верхний Акбаш.

По подтвержденной сегодня информации, при исполнении служебного долга погибли военнослужащие Алим Курманбиевич Бачиев из селения Кенделен и Аныуар Хамидович Этезов из селения Яникой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Казбек Коков дал поручение правительству оказать помощь семьям погибших: каждой семье будут выплачены средства в размере одного миллиона рублей за счет регионального бюджета. Кроме того, по распоряжению главы республики по 300 тысяч рублей будут выплачены бойцам из Кабардино-Балкарии, получившим ранения. Ранее Минобороны России также объявило о выплатах семьям погибших, которые составят более миллиона рублей.

Напомним, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провел оперативное совещание по социально-экономической ситуации в республике.

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