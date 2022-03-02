Москва, 2 марта, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Российские фехтовальщики не будут участвовать в ближайших международных соревнованиях, включая этапы Кубка мира. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Фехтование

«Федерацией фехтования России принято решение об отмене участия сборных России в соревнованиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это вызвано сложившейся ситуацией в мире, а также закрытием странами Европы воздушного пространства.

Таким образом, российские фехтовальщики не примут участия в этапах Кубка мира в Стамбуле, Афинах и Будапеште, которые пройдут в марте, а также в юниорском чемпионате Европы в сербском Нови-Саде.