Москва, 2 марта, 2022, 15:36 — ИА Регнум. В скором времени стоимость новых автомобилей в России должна пойти на спад и даже сравняться с показателями 2021 года. Об этом 2 марта заявил основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Может оказаться, что несмотря на то, что производители подняли цены из-за девальвации, цена реальной сделки может не изменится для потребителя», — сказал эксперт.

Связано это с тем, что на отечественном рынке спадет спрос и наценка дилеров существенно снизится.

«Дефицит — это отсутствие баланса спроса и предложения. С учетом падения дохода граждан эти наценки исчезнут и, возможно, появятся даже скидки от цены производителя. И для потребителя может оказаться, что цена не будет отличаться от прошлогодней», — отметил Мосеев.