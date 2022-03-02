Чита, , 15:14 — REGNUM Турфирмы и туроператоры Забайкалья сообщают, что продажа туров в ряд стран уже прекращена. Как пояснила 2 марта помощник министра экономического развития Забайкальского края Дарья Юринская, к примеру, из Мексики, Кубы, Венесуэлы и Доминиканы туристы сейчас могут только вернуться обратно в Россию. Завозные туры по этим направлениям отменены.

Туризм

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«Как турагенты, мы в большей степени имеем дело с авиакомпаниями «Nord wind», «Azur Air». На сегодняшний день по этим направлениям (Мексика, Куба, Венесуэла и Доминикана), действительно, будет осуществляться только возврат туристов. Он на сегодняшний день производится по графику, без сбоев. Дальнейшие туры в эти страны, запланированные на март, аннулированы. Туристам предлагается перебронирование заявок на альтернативные направления или сохранение денежных средств на депозите», — объяснила директор компании «Свой Турагент» Лидия Напартэ.

Что касается таких направлений как Египет и Таиланд, то вылет и возврат производится в соответствии с графиком.

«Небо этих стран открыто для нас, препятствий для отдыха нет», — добавила Лидия Напартэ.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля Президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Ростуризм и туроператоры сейчас сфокусированы на возврате туристов и решении проблем с авиасообщением. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию обо всём, что происходит на Украине.

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