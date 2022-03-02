Москва, 2 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Америка приняла решение о закрытии своего неба для российских самолетов позже, чем это сделали страны ЕС. Но, хотя территория США и больше территории ЕС, эффект от этой меры на российские авиакомпании будет существенно меньше, заявил корреспонденту директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

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«И рейсов в США российские авиакомпании осуществляют значительно меньше, чем в Европу, и, тем более, не имеют необходимости для пересечения американского воздушного пространства при полетах в третьи страны.

В то же время, и для американских перевозчиков, на которых теперь, вероятно, будут наложены встречные ограничения со стороны России, необходимость пересекать российскую территорию при полетах в ту же Азию, например, стремится к нулю. Так что по ним эти меры также не нанесут существенного удара.

Одновременно «Боинг» объявил об остановке техобслуживания своих самолетов, находящихся в собственности и лизинге российских компаний. То есть от этих машин нашим авиакомпаниям пусть не экстренно, но придется отказаться.

Что же, у российских авиапроизводителей появляется шанс нарастить объемы производства, хотя в большей степени готовы стать бенефициарами данной санкционной войны авиакомпании из Азии и Латинской Америки.

В Европе же главными бенефициарами этих запретов могут стать Турция и Сербия, которые как раз активно практикуют стыковые рейсы на данном направлении», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты, также как ранее их союзники, закрывают для всех российских самолетов воздушное пространство страны, заявил президент США Джо Байден.