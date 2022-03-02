Рабат, , 15:19 — REGNUM В Центральном бюро судебных расследований Марокко сообщили об аресте экстремиста, связанного с международной террористической организацией «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 2 марта сообщает информационное агентство WAM.

Полиция Марокко

По данным журналистов, арестованный подозревается в подготовке террористических актов, организации вербовки в ряды боевиков, а также в подготовке нелегального пересечения границ страны.

Отмечается, что подозреваемый был арестован в районе Фоум на окраине города Тата в ходе продолжающихся операций по обеспечению безопасности, проводимых подразделениями Главного управления территориальной безопасности.