Санкт-Петербург, , 15:15 — REGNUM Три человека пострадали в результате столкновения двух трамваев на севере Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУП «Горэлектротранс».

Столкновение трамваев (цитата группы «ДТП и ЧП в Петербурге") Https://vk.com/spb_today

ДТП произошло в 09:00 мск 2 марта на перекрестке улице Руставели и Верности. В результате столкновения трамваев №51 и №38 пострадали три, а по некоторым данным, четыре человека.

«Все обстоятельства случая будут расследоваться установленным порядком, только после этого можно говорить о точной причине. С 10:07 движение на участке осуществляется в штатном режиме», — отметили в пресс-службе «Горэлектротранса».