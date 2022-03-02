Йошкар-Ола, , 15:12 — REGNUM По состоянию на 2 марта текущего года, в семи медицинских организациях Марий Эл развернуто 550 коек инфекционного профиля. Об этом сообщает региональный минздрав.

В больнице Канопус Киля

Наибольшее число коек для лечения коронавируса и внебольничной пневмонии сохраняется в Медведевской ЦРБ — 140, в Йошкар-Олинской горбольнице — 100, 90 — в Волжской ЦГБ, 70 — в Мари-Турекской ЦРБ, по 60 — в Звениговской ЦРБ и Козьмодемьянской межрайонной больнице, 30 коек — в Республиканской детской клинической больнице.

ИА REGNUM напоминает, неделей ранее в больницах Марий Эл для инфекционных больных имелось 870 коек. Таким образом, в течение недели объем коечного фонда для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией сократился на 320 коек или более чем на 36%.

Читайте также: Медицинские организации Марий Эл возобновляют плановую помощь