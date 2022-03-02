Уфа, , 15:16 — REGNUM Муниципальный стандарт, в котором прописан алгоритм работы муниципальной управленческой команды по улучшению делового климата и привлечению инвестиций на местах, разработали в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Вопрос улучшения инвестиционного и предпринимательского климата в Башкирии был рассмотрен на заседании в правительстве региона.

«Приоритет сейчас, безусловно, в обеспечении устойчивости экономики. Поэтому в числе основных направлений — создание максимально привлекательной инвестиционной среды. В связи с этим интенсивность работы по улучшению показателей Национального рейтинга, а также делового климата, в целом, значительно повышается. Мы должны предложить инвестору оптимальные условия для ведения бизнеса в Башкирии», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Первый заместитель премьер-министра правительства республики — министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов сообщил, что в ситуации, когда в отношении России ужесточаются санкции, нужно сохранить тот уровень доверия, который республика имеет у инвесторов, а также дать правильные сигналы новым бизнесменам о возможностях для ведения бизнеса в регионе и неизменности договоренностей.

«Важно сейчас сделать быстрый и простой «клиентский путь» для инвестора, в том числе используя возможности цифровых технологий. От того, насколько мы сможем реализовать задачу по оптимизации всех процедур, зависит объем привлеченных инвестиций, и в целом, развитие экономики региона», — приводит пресс-служба слова Муратова.

Сообщается, что для систематизации работы на муниципальном уровне и синхронизации работы органов местного самоуправления и отраслевых органов исполнительной власти в регионе был разработан муниципальный стандарт, в котором прописан алгоритм работы муниципальной управленческой команды по улучшению делового климата и привлечению инвестиций на местах.

«Всю деятельность по мониторингу стандарта планируется в рамках цифровой трансформации «упаковать» в CRM-систему центра управления регионом, которая будет в режиме «реального времени» показывать каким образом продвинулся тот или иной муниципалитет в работе с инвесторами, какие проекты он сопровождает, как по ним ведется отработка, какая помощь оказывается по факту», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что сформированная в рамках этого стандарта система станет инфраструктурой выстраивания эффективных коммуникаций между всеми участниками инвестиционной деятельности.