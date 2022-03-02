Москва, 2 марта, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Правительство РФ вводит меры поддержки для бизнеса в условиях санкций стран Запада. Об этом 2 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Government.ru Михаил Мишустин

Следите за развитием событий в трансляции: «Новые санкции Запада и ответные ограничения России — все новости»

В частности, вводится мораторий на плановые проверки ИП, а также малых и средних предприятий с 10 марта и до конца года. Исключением могут стать ситуации, связанные с рисками для жизни и здоровья граждан.

Создаются условия для льготных кредитов для бизнеса, в том числе в рамках программы ФОТ 3.0.

«По итогам прошлого года было выдано более 42 тыс. кредитов. Бизнес получил почти 150 млрд рублей. Для сохранения льготной ставки правительство направит дополнительно более 6 млрд рублей», — рассказал Мишустин.

Также выделяются 500 млн на использование системы быстрых платежей при покупке товаров и услуг, что станет альтернативой эквайринговым расчётам в магазинах с использованием банковских карт.