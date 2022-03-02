Лондон, , 15:10 — REGNUM Выступление посла России в Великобритании Андрея Келина в британском парламенте отменено властями этой страны. Об этом 2 марта российский посол в Лондоне рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Андрей Келин Mid.ru

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«Я вчера должен был выступать в парламенте, это отменили. В пятницу должен был выступать в школе экономики в Лондоне, это тоже отменили», — сказал он.

При этом ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что посольство России в Великобритании работает в штатном режиме, несмотря на непростую общественно-политическую обстановку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Великобритании ввели санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и его главы Кирилла Дмитриева.