Бишкек, 2 марта, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Киргизия является членом Организации объединённых наций 30 лет и за это время в стране выросло новое поколение граждан. Об этом заявил вице-премьер-министр Эдиль Байсалов, выступая на презентации рамочной программы ООН по сотрудничеству в области устойчивого развития на 2023 — 2027 годы.

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Представитель правительства отметил, что более двух третей населения республики составляют граждане моложе тридцати лет.

«Наш народ ценит свой суверенитет и государственность, и собирается оставаться членом ООН следующие 3000 лет», — подчеркнул высокопоставленный киргизский чиновник.

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