Астана, 2 марта, 2022, 15:10 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания поручил министерству обороны модернизировать структуру вооружённых сил (ВС) Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Kalabaha1969 HMMWV Казахстанской армии с установленным ПТРК Фагот

«Президент отметил необходимость совершенствования системы военного управления посредством современных цифровых подходов», — сообщили в пресс-службе.

Токаев отметил, что совершенствование армии должно быть совершено с учетом актуальных проблем безопасности. Также на совещании подняли вопрос о переоснащении вооружённых сил высокотехнологичным вооружением. Кроме того, в минобороны пересмотрят программу боевой подготовки в войсках

Напомним, в январе ряд городов Казахстана охватили массовые беспорядки. Для нормализации ситуации Токаев обратился за помощью в ОДКБ.