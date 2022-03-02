Москва, , 15:14 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал обсудили 2 марта в телефонном разговоре сотрудничество Москвы и Нью-Дели в этой сфере, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

Николай Патрушев Secretary of Defense

Патрушев встречался со своим индийским коллегой в ноябре 2021 года в Нью-Дели. Тогда они также обсудили планы дальнейшего взаимодействия государств, уделив отдельное внимание сотрудничеству в сфере информационной безопасности.

«Николай Патрушев и Аджит Довал обсудили состояние и перспективы российско-индийского сотрудничества в сфере безопасности», — отметили в Совбезе.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о проведении военной спецоперации на Украине. Моди «поблагодарил за пояснения» и попросил Путина помочь в обеспечении безопасности индийских граждан, находящихся на украинской территории.

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