Женева, Швейцария, , 15:07 — REGNUM Расширение НАТО может дестабилизировать мир и запустить новую гонку вооружения, заявил министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад в ходе выступления на конференции по разоружению в Женеве.

Сирия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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По словам глава сирийского МИД, именно США и их союзники ответственны за усиление кризиса на Украине. При этом многие украинские партийные лидеры и радикальные националисты «попытались исказить память и разожгли антироссийские настроения».

«Расширение НАТО угрожает мировой стабильности новой гонкой вооружения. И способствует разжиганию новых масштабных войн, включая ядерную войну», — сказал Микдад, выступая в режиме онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Микдад выразил полную поддержку решению президента России Владимира Путина о признании независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.

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