Рязань, , 15:16 — REGNUM Не проводить в городе широких масленичных гуляний решили власти Рязани, сообщила 2 марта на своей странице в социальной сети мэр Елена Сорокина.

Масленица Андрей Репин © ИА REGNUM

Решение принято «по этическим причинам». Часть праздничных мероприятий пройдёт онлайн, однако для горожан подготовят и небольшие локации.

«Наши скульпторы будут радовать изготовлением из сена масленичных фигур на площадке в Центральном парке культуры и отдыха. Эта творческая работа уже началась — её можно наблюдать воочию с настоящего момента и в течение ближайших недель. Также оставим небольшие локации, в основном, в социальных учреждениях, посвящённые встрече весны. Уверена, что мы встретим с вашей стороны понимание и поддержку», — написала глава города.

Масленичная неделя в 2022 году проходит с 28 февраля по 6 марта.