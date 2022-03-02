Ачинск, Красноярский край, 2 марта, 2022, 15:05 — ИА Регнум. В Красноярском крае 2 марта местные массмедиа, ссылаясь на свои источники, сообщили о том, что мэр города Ачинска Александр Токарев досрочно покидает свой пост.

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Уточнялось, что в настоящее время Токарева нет на рабочем месте. Причины отставки не сообщались.

Между тем, как сообщили ИА REGNUM в мэрии Ачинска, 2 марта глава города Александр Токарев ушёл в очередной отпуск. Полномочия мэра исполняет первый заместитель главы города Сергей Мачехин.

«Выполнение поставленных задач находится на постоянном контроле главы города в дистанционном формате», — говорится в сообщении мэрии. Таким образом, предполагается, что Токарев, выйдя из отпуска, продолжит работу в должности мэра.

Напомним, Александр Токарев был избран главой Ачинска в январе 2021 года.

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