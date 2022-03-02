Нальчик, 2 марта, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Мы оперативно должны реагировать на все вызовы, которые возникают сейчас в экономике, на все находить решение. Нельзя допускать никаких сбоев в экономике, в работе системообразующих предприятий, в сфере энергообеспечения, в здравоохранении и образовании. Об этом заявил 1 марта глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на оперативном совещании по социально-экономической ситуации в республике, сообщает пресс-служба администрации главы региона.

Glava.kbr.ru Казбек Коков

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«Наша экономика будет более устойчива к внешним угрозам, так как есть сельское хозяйство, туризм, средства, которые заложены в бюджет на реализацию большого количества проектов. Как работали, так и будем работать, а где-то и лучше», — отметил Коков.

Он подчеркнул, что санкции только ужесточаются: этого ожидали и на федеральном уровне, и на региональном понимали, с чем столкнемся.

«Поэтому нам необходимо оперативно анализировать ситуацию, вырабатывать свои региональные решения, направленные на недопущение дестабилизации рынков, в целом экономики», — отметил глава КБР.

На совещании отмечалось, что наибольшее волнение в последние дни среди жителей республики вызвали санкции против российских банков. Ажиотаж, связанный с тем, что жители начали активно снимать со счетов свои вклады, был вызван фейковой информацией, распространяемой в социальных сетях, и уже спал.

«Поддаваться панике не надо. Те золотовалютные резервы, которые сегодня есть в Российской Федерации, позволят обеспечить нормальное функционирование финансовой системы на ближайшие годы», — заметил Казбек Коков в контексте темы.