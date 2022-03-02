Анкара, , 15:04 — REGNUM Анкара готова провести переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле. Об этом 2 марта на пресс-конференции заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик, сообщает турецкая газета Sabah.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Турция готова провести переговоры со всеми своими посредническими возможностями», — сказал пресс-секретарь.

По его словам, главное, чтобы было достигнуто соглашение о прекращении огня.

«Позиция Турции с точки зрения посредничества ясна. Она готова внести свой вклад в мир», — подчеркнул Челик.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет ждать украинских представителей для переговоров с вечера 2 марта. Он также не стал называть заранее место проведения переговоров двух делегаций.

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