Москва, 2 марта, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Сбербанк уже давно собирался продать свои европейские дочки, и сложившаяся геополитическая ситуация, к сожалению, помешала ему это сделать, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент департамента банковского дела и финансовых рынков Финансового университета при Правительстве РФ, к. э. н Светлана Зубкова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

«Сейчас сложилось положение, когда совершенно очевидно, что решение закрыть отделения в этой связи, является самым правильным.

Сбербанк вряд ли смог бы выполнить свои обязательства перед клиентами в условиях санкций к материнской компании.

Сейчас главная задача — минимизировать и фиксировать неизбежные убытки. Введение санкций и нестабильная ситуация на рынке с ликвидностью требует в настоящее время от ПАО «Сбербанк» концентрации на российском, главным для него, на рынке», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший российский банк — Сбербанк — принял решение покинуть европейский рынок.

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