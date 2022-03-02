Джакарта, 2 марта, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В общей сложности 24 образовательных учреждения в округе Западный Пасаман были повреждены в результате землетрясения магнитудой 6,2, произошедшего 25 февраля, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Department of Foreign Affairs and Trade Стихийные бедствия в Индонезии

Землетрясение повредило 15 зданий начальной школы, три здания средней школы, а также шесть детских садов.

Напомним, мощное землетрясение обрушилось на Суматру. В результате погибли 11 человек, ещё сотни человек получили ранения.