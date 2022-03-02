Бишкек, 2 марта, 2022, 15:02 — ИА Регнум. Высокопоставленные сотрудники «Бишкекводоканала» организовали коррупционную схему, которая нанесла государству ущерб на более чем 311 млн сомов (свыше 300 млн рублей). Об этом сообщили в госкомитете нацбезопасности страны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, должностные лица муниципального предприятия вступили в сговор со строительными компаниями и незаконно выдали им разрешения на подключение 23 многоквартирных домов без положенной оплаты в бюджет «Бишкекводоканала».

А чтобы скрыть свои махинации, они фиктивно отзывали выданные технические условия, а строящийся или уже построенный дом всё так же оставался подключенным к водопроводной и канализационной сетям.

В настоящее время спецслужбы Киргизии пытаются установить всех причастных к этой коррупционной схеме должностных лиц МП «Бишкекводоканал».

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